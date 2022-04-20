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Уходящие из России гиганты продолжили платить десяткам тысяч человек

Financial Times: уходящие из России компании продолжают платить 188 тысячам человек

Фото: Globallookpress.com

Международные компании, объявившие об уходе из России или приостановке своей деятельности в стране, продолжают платить десяткам тысяч человек. Об этом пишет Financial Times.

По оценкам газеты, деньги по-прежнему получают по меньшей мере 188 тысяч человек, и, скорее всего, реальная цифра гораздо выше. Больше всего сотрудников в стране у «Макдоналдса» (62 тысячи человек), Renault (45 тысяч человек) и Ikea (15 тысяч). По словам юриста FisherBroyles Питера Файндинга, продолжать платить работникам гигантов обязывает закон.

Схем может быть несколько: сохранение обычного уровня, начисление выходного пособия либо перенаправление сотрудников на другие задачи в тех секторах бизнеса, которых решение о приостановке работы не коснулось. Кроме того, компании могли снизить зарплаты на время прекращения операций.

По данным BCG, большая часть инвесторов полагает, что западные компании смогут вернуться в Россию в диапазоне от двух до пяти лет. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 2022 году безработица в России по итогам года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.

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Платон Щукин
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