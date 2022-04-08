Bloomberg предсказал рост безработицы в России

Bloomberg предсказывает, что уровень безработицы в России превысит девять процентов

Безработица в России по итогам текущего года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков.

Они предсказывают, что уровень безработицы в стране может превысить девять процентов, что станет максимумом более чем за десять лет. По прогнозу фонда «Центр стратегических разработок», к концу текущего года в зоне риска в России будет около двух миллионов рабочих мест, а улучшение ситуации можно ожидать только в 2023 году.

В конце февраля безработица в стране была близка к минимальным значениям (чуть более трех миллионов), отмечает агентство. «Открытые увольнения могут стать массовыми, когда санкции начнут восприниматься как более долгосрочные. В результате рост безработицы может быть постепенным, а пик — более низким», — уверен эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Число новых вакансий в марте уже упало на 20 процентов по сравнению с февралем. При этом многие иностранные компании, объявившие о планах уйти из России, пока продолжают платить зарплату.

Ранее эксперты Центра стратегических разработок подсчитали показатели безработицы, с которыми Россия может подойти к концу 2022 года. По их прогнозам, показатель составит 7,1-7,8 процента (по сравнению с нынешними 4,4 процента).