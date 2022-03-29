Подсчитан уровень безработицы в России к концу 2022 года

ЦСР спрогнозировал безработицу в России на уровне 7,1-7,8 процента к концу года

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали показатели безработицы, с которыми Россия может подойти к концу 2022 года. Выдержки из их исследования приводит «Коммерсантъ».

По прогнозам авторов, к концу года уровень безработицы в России составит 7,1-7,8 процента — по сравнению с нынешними 4,4 процента. В этом случае национальная экономика лишится примерно двух миллионов рабочих мест, однако рынок труда начнет восстанавливаться к лету 2023 года.

Более оптимистичный сценарий предполагает рост уровня безработицы до 6,4-6,5 процента. При этом спад будет наблюдаться ближайшие несколько лет.

Авторы склоняются в пользу первого варианта и считают его более реалистичным, в том числе из-за того, что многие иностранные компании, объявившие об уходе с российского рынка, по-прежнему продолжают выплачивать зарплату российским сотрудникам.

Оба сценария развития событий предполагают изменение структуры занятости в России. Наибольшее сокращение числа рабочих мест произойдет в таких отраслях, как автопром, металлургия и производство бытовой техники. Напротив, новые рабочие места появятся в текстильном производстве и сфере IT.

По данным Минтруда и его главы Антона Котякова, в ближайшее время сокращения могут коснуться 50 тысяч человек. Еще около 14 тысяч находятся в неоплачиваемом отпуске.

