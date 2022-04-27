Составлен список брендов для возвращения в Россию «с черного хода»

Юрист Уткин допустил возвращение с «черного хода» более 200 брендов в Россию

Минпромторг составил список брендов, которые могут поставляться и продаваться на территории России без разрешения правообладателей, и внес в него более 200 компаний, перечень растет, заявил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, пишет «Прайм».

Вместо аккредитованного поставщика товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию, товары будут попадать в страну через альтернативные каналы. По словам юриста, с «черного хода» в Россию могут вернуться производители компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Он допустил, что в список могут внести автоконцерны.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — подчеркнул юрист.

Ранее в Knight Frank подсчитали, что о временной приостановке деятельности в России объявили 160 международных сетей. В компании отметили, что окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торговыми центрами до 70 процентов выручки.