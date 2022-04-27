Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Составлен список брендов для возвращения в Россию «с черного хода»

Юрист Уткин допустил возвращение с «черного хода» более 200 брендов в Россию

Фото: Pixabay.com

Минпромторг составил список брендов, которые могут поставляться и продаваться на территории России без разрешения правообладателей, и внес в него более 200 компаний, перечень растет, заявил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, пишет «Прайм».

Вместо аккредитованного поставщика товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию, товары будут попадать в страну через альтернативные каналы. По словам юриста, с «черного хода» в Россию могут вернуться производители компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Он допустил, что в список могут внести автоконцерны.

Материалы по теме:
Удар по «цифре». Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
Удар по «цифре».Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
22 апреля 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — подчеркнул юрист.

Ранее в Knight Frank подсчитали, что о временной приостановке деятельности в России объявили 160 международных сетей. В компании отметили, что окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торговыми центрами до 70 процентов выручки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» прекратит поставлять газ в Болгарию
В российском регионе обнаружили сгоревший автомобиль с телом полицейского
Европе предсказали проблемы с машинами
В США назвали «поразительную» ошибку Байдена в отношении России
Составлен список брендов для возвращения в Россию «с черного хода»
Названа главная цель для уничтожения на Украине для российских военных
Россияне поспорили из-за снесенного креста в Москве
Мировой финансовой системе предсказали изменения из-за санкций против России
Глава Пентагона поправил спросившую о поражении России журналистку
Россиянам спрогнозировали курс валют после майских праздников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.