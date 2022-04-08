В России сообщили о невозможности замены западных брендов отечественными марками

«Ъ» пишет, что на увеличение мощности отечественных марок уйдет два-три года

Сотрудники международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили россиянам о невозможности замены западных брендов отечественными марками. Их слова приводит «Коммерсантъ».

В Knight Frank подсчитали, что о временной приостановке деятельности в РФ объявили 160 международных сетей. В компании отметили, что окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торгцентрами до 70 процентов выручки. Кроме того, по словам специалистов, положение вряд ли спасет замена ушедших компаний сетями из дружественных стран и локальными марками.

Западные бренды опасаются выходить в Россию из-за высокой неопределенности, а мощности отечественных марок невелики, и на увеличение их объемов производства уйдет два-три года, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

При этом коммерческий директор управляющей компании BlackStone S.A.Ricci Евгений Кузьмин добавил, что на самом деле локальные игроки, как, например, 12storeez, Gate31, Cocos, Askent, не всегда интересны управляющим торговых центров. Он объяснил, что крупные международные сети занимали под свои магазины площади от тысячи квадратных метров, и мало кто из российских брендов может позволить себе сопоставимый объем.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно приостановили деятельность Hermes и Chanel.