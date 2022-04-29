«Стокманн» выделил миллионы рублей на замещение ушедших из России брендов

«Стокманн» откроет десятки новых магазинов в России взамен ушедших иностранных брендов

Торговая сеть «Стокманн» планирует замещение покинувших Россию иностранных брендов. Мотив данного решения генеральный директор сети Геннадий Левкин объяснил в комментарии для издания «Коммерсантъ».

По словам Левкина, компания откроет десятки новых магазинов по России под собственными торговыми марками, семь из которых уже зарегистрированы. В их числе — Marco Di Radi, Aurana, Bellucci, Ugo Carducci, D.Molina, Peter Jorgen и Sabrina Scala. Одежда упомянутых фирм будет продаваться в торговых центрах и на маркетплейсах взамен ушедших брендов.

Сообщается, что на реализацию проекта было выделено несколько десятков миллионов рублей. Гендиректор рассказал, что на долю марки Bellucci, которая будет работать в том же ценовом сегменте, что и Zara, придется около 50 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом для запуска одной точки продаж потребуется минимум четыре миллиона рублей. Открытие сети запланировано на весну 2023 года.

Ранее в апреле на официальном сайте Zara появилось объявление о возвращении бренда в Россию, а также график работы магазинов с 1 мая 2022 года. Однако представители торговой сети опровергли данную информацию, сообщив о техническом сбое.