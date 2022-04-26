В Zara опровергли информацию об открытии магазинов в России

Бренд Zara опроверг появившуюся на официальном сайте информацию о возвращении в Россию

Бренд Zara опроверг появившуюся на официальном сайте информацию о возвращении в Россию. Соответствующий материал приводит РИА Новости.

Представители сети магазинов, принадлежащей испанской компании Inditex, отметили, что торговые точки не возобновят работу на территории страны в воскресенье, 1 мая, как указывалось ранее. «Пока данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — сказано в сообщении.

Кроме того, ранее на сайтах брендов Pull & Bear и Bershka в разделе «График работы» в качестве даты открытия магазинов также указывалось 1 мая.

20 апреля стало известно, что управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания намерена вернуться на отечественный рынок. Он отметил, что Inditex продолжает следить за ситуацией на Украине и собирается возобновить сотрудничество с Россией, как только условия окажутся благоприятными.