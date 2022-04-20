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Zara захотела вернуться в Россию

EFE: испанская сеть магазинов одежды Inditex захотела вернуться на российский рынок

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что компания захотела вернуться на российский рынок. Об этом сообщает EFE.

Так, он заявил, что компания продолжает следить за ситуацией на Украине. При этом Масейрас отметил, что Inditex собирается возобновить сотрудничество с Россией, как только условия окажутся благоприятными.

Известно, что данная сеть магазинов включает в себя такие бренды, как бренды Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Кроме того, на территории страны действовало 500 магазинов, которые временно прекратили работу на фоне ситуации с Украиной.

В марте руководители восьми торговых центров Казани заявили о желании освободить площади, на которых располагаются магазины приостановивших работу в России иностранных брендов. Речь идет о масс-маркетовых ретейлерах H&M, Zara и других марках, представленных в городе. Все оставшееся после «выселения» имущество планируется отправить на склады временного хранения, а свободные помещения отдать отечественным арендаторам.

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