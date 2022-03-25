Торговые центры российского города решили «выселить» H&M и Zara

Восемь торговых центров Казани освободят площади от магазинов ушедших из России брендов

Руководители восьми торговых центров Казани заявили о желании освободить площади, на которых располагаются магазины приостановивших работу в России иностранных брендов. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

Речь идет о масс-маркетовых ретейлерах H&M, Zara и других марках, представленных в городе. Все оставшееся после «выселения» имущество планируется отправить на склады временного хранения, а свободные помещения отдать отечественным арендаторам.

Известно, что антикризисный штаб столицы Республики Татарстан поддержал владельцев KazanMall, «Горки парка», «Южного», «Франта», «Кольца», «Меги», «Парк хауса» и ЦУМа. Отмечается, что в ближайшее время сотрудники ведомства выйдут с этой инициативой на федеральный уровень.

Ранее в марте испанский ретейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex), в состав которого входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, захотел возобновить работу на территории России. Оскар Гарсия Масейрас (Oscar Garcia Maceira) заявил, что Inditex вернется на российский рынок, как только это станет возможным.

О закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж марок Inditex стало известно 5 марта. О завершении продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Uniqlo, Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike, Hugo Boss, Adidas и другими известными брендами.