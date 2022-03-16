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Zara захотела возобновить работу в России

Директор Inditex заявил, что компания вернется на рынок, как только это станет возможным

Фото: Shutterstock

Испанский ретейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex), в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, захотел возобновить работу на территории России. Об этом сообщает Bolsamania.

Исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас (Oscar Garcia Maceira) заявил, что Inditex вернется на российский рынок, как только это станет возможным. При этом отмечается, что производитель одежды, обуви и аксессуаров продолжает выплачивать зарплату сотрудникам из России.

Согласно данным Business of Fashion, Россия для Inditex — второй после Испании по величине рынок с точки зрения количества магазинов.

О закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж марок испанского ретейлера стало известно 5 марта. О завершении продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike, Hugo Boss, Adidas и другими известными брендами.

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Майя Пономаренко
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