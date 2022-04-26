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Zara назвала дату открытия магазинов в России

На официальном сайте Zara указали, что магазины сети откроются 1 мая

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Торговая сеть Zara, принадлежащая испанской компании Inditex, назвала дату открытия магазинов в России. Соответствующий материал появился на ее официальном сайте.

Согласно размещенной информации, магазины, расположенные в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах станы, откроются в воскресенье, 1 мая. Также на сайте указан график работы торговых точек — с 10 до 22 часов.

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При этом официального заявления от торговой сети еще не поступало. Однако ранее в апреле управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что компания захотела вернуться на российский рынок. Так, он заявил, что корпорация продолжает следить за ситуацией на Украине.

При этом Масейрас отметил, что Inditex собирается возобновить сотрудничество с Россией, как только условия окажутся благоприятными. Известно, что данная сеть магазинов включает в себя такие бренды, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Кроме того, на территории страны действовало 500 магазинов, которые временно прекратили работу на фоне ситуации с Украиной.

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Алина Гостева
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