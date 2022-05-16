Рестораны «Макдоналдс» возобновят работу под другим брендом

ТАСС: рестораны «Макдоналдс» возобновят работу в России в середине июня под другим брендом

Объявление сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» об окончательном уходе из России не означает, что сами точки закроются. В середине июня они возобновят работу под другим брендом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

По его данным, новая сеть сохранит коллектив и меню. Сотрудничество с поставщиками также продолжится, поскольку более 90 процентов из них являются российскими компаниями.

О грядущей остановке работы в России «Макдоналдс» объявил в начале марта. Поводом для такого решения стали действия российских войск на Украине. Большинство ресторанов сети в российских городах закрылись 14 марта, при этом компания продолжала платить за аренду помещений и зарплату сотрудникам.

О том, что работа может возобновиться под другим брендом, сообщалось неделю назад. Тогда источники «Известий» отмечали, что компания хочет хотя бы частично спасти вложенные в развитие сети средства.

В понедельник, 16 мая, пресс-служба компании официально сообщила, что после более чем 30 лет работы на российском рынке «Макдоналдс» начал переговоры о продаже сети внутри страны.