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«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России

McDonald’s объявил об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после мартовской приостановки деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — говорится в сообщении сети.

О приостановке работы в России «Макдоналдс» объявил в начале марта. Рестораны сети в российских городах закрылись 14 марта. При этом компания называла такую меру временной, объясняла ее логистическими сложностями и подчеркивала, что продолжит платить зарплату сотрудникам.

После официального закрытия в Москве и Санкт-Петербурге продолжили работу несколько ресторанов сети, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе.

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Платон Щукин
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