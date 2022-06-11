Новый владелец раскрыл подробности перезапуска «Макдоналдса» в России

Бизнесмен Говор заявил, что в России будут открывать до 80 новых «Макдоналдсов» в неделю

В России планируется открывать до 80 новых ресторанов «Макдоналдс» в неделю. Подробности перезапуска раскрыл новый владелец российской сети бизнесмен Александр Говор в интервью телеканалу «Россия 24.

Он напомнил, что 12 июня в Москве и Подмосковье откроются первые 15 перезапущенных «Макдоналдсов». «Затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», — раскрыл подробности предприниматель.

По словам Говора, следом за Московским регионом, новые точки начнут открываться на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.

Ранее компания назвала адреса первых перезапущенных ресторанов в Москве и Подмосковье. Карта с расположением этих точек доступна на сервисе «Яндекс.Карты».

16 мая стало известно что компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец российской сети ресторанов — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.