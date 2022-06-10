Стало известно точное время открытия нового «Макдоналдса» в России

Российский преемник «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве откроется 12 июня в 12:00

Обновленный российский ресторан бывшего «Макдоналдса» откроется на Пушкинской площади в Москве 12 июня в 12 часов дня. О точном времени открытия точек быстрого питания стало известно РБК.

Помимо самого первого в истории России ресторана на Пушкинской, в Москве в этот же день откроются еще 14 заведений российского преемника «Макдоналдса». Как уточняет пресс-служба сети, рестораны откроются на час раньше — в 11 часов. Карта точек, которые откроются после перезапуска под новым брендом, доступна на сервисе «Яндекс.Карты».

Работники российского подразделения сети ресторанов быстрого питания заявили, что столкнулись с трудностями при смене бренда. Из-за смены названия бренда им пришлось самостоятельно модифицировать форму — спарывать букву «М» с кепок, футболок и прочих элементов рабочей одежды. С модификацией ряда элементов формы у работников также возникли проблемы.

Ранее российский «Макдоналдс» определился с логотипом. На нем изображены символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Фон для логотипа выбрали зеленый: в пресс-службе утверждают, что это должно символизировать «качество продукции и обслуживания». Теперь сеть, пришедшая на смену «Макдоналдсу», собирается использовать новый лого в рекламной кампании.