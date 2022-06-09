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Работники обновленного «Макдоналдса» пожаловались на трудности перед открытием

Работники бывшего «Макдоналдса» заявили, что столкнулись с проблемами при смене бренда
Начало событий в новости Преемник «Макдоналдса» выбрал новый логотип

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Работники российского подразделения сети ресторанов быстрого питания, ранее существовавших под названием «Макдоналдс», заявили, что столкнулись с трудностями при смене бренда. Свои жалобы они оставили в сообществе «Макдоналдс, под кодовым замком» во «ВКонтакте».

16 мая компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России и продаже всех торговых точек после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец сети ресторанов в России — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Он объявил, что рестораны откроются под новыми логотипом и названием. Изменения коснутся также и названий позиций в меню — из них уберут слово «Мак».

По словам сотрудников предприятия, из-за смены названия бренда им пришлось самостоятельно модифицировать форму — спарывать букву «М» с кепок, футболок и прочих элементов рабочей одежды. С модификацией ряда элементов формы у работников также возникли проблемы. Участники сообщества спрашивали, как убрать бывший символ ресторана с футболки доставщика: в отличие от кепки, на футболке буква была не пришита, а наклеена термоспособом.

«А мы все надеялись, что будет новая форма! А хрен вам, берете ножницы и аккуратно срезаете букву "М"», — написала одна из членов сообщества работников ресторана. Подписчики также отмечали, что после удаления символики на ее месте часто остаются дыры.

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Другие сотрудники кафе в комментариях сообщили, что вскоре на предприятия могут поступить специальные нашивки, которыми нужно будет перекрыть старую эмблему. Также работники высказывали надежду, что эта мера временная, до поступления в кафе обновленной формы.

Одновременно с этим сотрудникам ресторанов пришлось искать способы удаления эмблемы «Макдоналдс» с рабочего инвентаря — подносов, лотков для продукции и даже касс.

«Мы с наждачкой терли, за 8 часов 12 лотков оттерли», — рассказала одна из работниц. Также сотрудники преемника «Макддоналдс» сообщали, что пользовались шлифовальными машинками, болгарками, специальными полиролями и даже паяльниками.

Ранее пресс-служба бывшей сети ресторанов «Макдоналдс» опровергла, что новым названием компании станет «Доминис».

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Валерий Розенберг
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