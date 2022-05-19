McDondald’s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору

«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России — им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, указано в пресс-релизе компании. После продажи бренд всех точек будет изменен.

Говор является лицензиатом корпорации и управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Сумма сделки не раскрывается. «В рамках сделки Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ими под новым брендом. С 2015 года Говор был франчайзи «Макдоналдс» и управлял 25 ресторанами в Сибири», — говорится в сообщении.

Представители корпорации добавили, что завершение сделки по-прежнему зависит от определенных условий, в частности, для него требуется одобрение регулирующих органов. Ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели. По заявлению «Макдоналдс», договор предусматривает, что в течение двух лет все текущие сотрудники компании в России сохранят работу на эквивалентных условиях.

О том, что корпорация решила окончательно уйти из России, стало известно 16 мая. Спустя два месяца после закрытия ресторанов сеть «Макдоналдс» решила продать все торговые точки. Она продолжала платить зарплату сотрудникам и сохранила за собой помещения, но теперь завершит 32-летнее присутствие в России.