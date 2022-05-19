Посетители «ДонМака» рассказали о его отличиях от настоящего «Макдоналдса»

Посетители «ДонМака» в ДНР признали, что он отличается от «Макдоналдса» в худшую сторону

Открытые вместо ушедшего из Донецкой народной республики (ДНР) «Макдоналдса» кафе «ДонМак», копирующие фирменный стиль и меню американского ресторана быстрого питания, проигрывают оригиналу. Хотя блюда из «ДонМака» и похожи на продукцию предшественника, но все же отличаются, и порой — в худшую сторону. Об этом «Ленте.ру» рассказали побывавшие в ресторане россияне и местные жители.

«Макдоналдс» прекратил работу из ДНР вскоре после начала вооруженного конфликта на Украине в 2014 году. Компания не стала искать нового владельца бизнеса, а просто закрыла все помещения, оставила оборудование и покинула республику. Вскоре на месте «Макдоналдсов» открылись рестораны «ДонМак».

«Большинство [населения ДНР] соскучилось по картошке-фри, гамбургерам. Вот мы и открыли [«ДонМак»]», — объяснил бизнес-идею РИА Новости новый владелец одного из кафе.

Кухня в каждом из «ДонМаков» отличается

Первое меню «ДонМака» насчитывало всего 15 позиций. Все они отличались от оригиналов: «Биг Тейсти» стал «Тейсти», «МакЧикен» — просто «Чикеном», а «Хэппи Мил» — «Детским набором». Жители ДНР в комментариях во «ВКонтакте» просили расширить ассортимент.

В остальном же, как признаются дончане, и ассортимент, и качество продукции напоминают блюда «Макдоналдса», причем иногда даже в лучшую сторону.

«У нас [в "ДонМаке"] самые вкусные пирожки с вишней или фруктами. Сравниваю с KFC и «Макдоналдсом» в России», — рассказала жительница Донецка Александра. Впрочем, она отметила что от ресторана к ресторану качество и уровень сервиса разнятся. Так, в меню одного из кафе после ухода «Макдоналдса» из ДНР появилось пиво, а в другом — блюда низкого качества.

В Донецке три заведения, и у каждого разный владелец, отсюда разное обслуживание и разная кухня. [В ресторане] на Золотом кольце все в принципе не очень. По продуктам конкретно — экономия какая-то жуткая. Нам как-то вместо плавленого квадрата сыра положили обычный сыр какой-то с магазинной полки. Мы все выбросили Александра жительница Донецка

Об экономии в «ДонМаках» говорила и другая собеседница «Ленты.ру». По ее словам, качество блюд с каждым годом становится хуже, а цены выше.

При этом побывавший в Донецке россиянин отметил, что почти не заметил разницы между ним и российским «Макдоналдсом». «По вкусу блюд я не нашел много отличий с российским Макдоналдсом — наверное, чуть менее вкусный хлеб, плохие наггетсы», — рассказал он «Ленте.ру».

Заменить «Макдоналдс» у «ДонМаков» так и не вышло

Одной из самых серьезных проблем посетители «ДонМака» называют изношенность оборудования и интерьера ресторанов. Эксперты отмечают, что скоро подобные проблемы возникнут и в России, так как значительная часть оборудования уходящего и из России «Макдоналдс» — импортная, и обслуживать его в условиях санкций будет невозможно, поэтому с ростом изношенности оборудования будет падать качество продукции.

Ряд собеседников «Ленты.ру» сообщили, что посещают донецкий аналог американского фастфуда лишь от «безысходности». Кроме того, местные жители отметили слабый сервис и отсутствие чистоты в «ДонМаках». «Из минусов в последнее время — грязные туалеты и зал. Обслуживание зависит от загруженности», — призналась местная жительница.

С «Макдоналдсом» сравнивать это заведение нельзя. Он был в разы лучше жительница Донецка

Ранее компания «Макдоналдс» объявила о полном уходе из россии

После начала специальной операции на Украине «Макдоналдс» решил временно приостановить работу в России. При этом некоторые рестораны продолжили работу по франшизе. Так было до 16 мая, когда компания объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса местному владельцу.

«У нас есть обязательства перед глобальным сообществом, и мы должны оставаться непоколебимыми в своих ценностях», — объявил Крис Кемпчински, исполнительный директор компании.

19 мая стало известно, что новым владельцем бизнеса станет предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Он планирует создать новый бренд, а также еще два года выплачивать зарплату бывшим сотрудникам «Макдоналдс».