Новое название «Макдоналдс» опровергли

Пресс-служба «Макдоналдс» опровергла новое название сети

Пресс-служба бывшей сети ресторанов «Макдоналдс» в комментарии РБК опровергла, что новым названием компании станет «Доминис». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

По словам представителей компании, новое название сети ресторанов быстрого питания находится в разработке. Ранее о том, что заведения продолжат работу под брендом «Доминис», рассказал источник телеканала «Москва 24».

«Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России в середине марта. При этом компания продолжила платить зарплату сотрудникам. 16 мая было объявлено об окончательном уходе сети из России.

Позднее стало известно, что российское подразделение «Макдоналдса» выкупил сибирский бизнесмен и один из франчайзи в регионе Александр Говор. Ожидается, что первые рестораны под новым брендом откроются в российских городах 12 июня.