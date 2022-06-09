Преемник «Макдоналдса» выбрал новый логотип

На новом логотипе российского «Макдоналдса» будут изображены картофель фри и бургер

Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая должна стать «преемником» «Макдоналдса», выбрала новый логотип, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

На лого изображены символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого, рассказали в компании. Фон логотипа — зеленый, что должно символизировать «качество продукции и обслуживания». С 9 июня пришедшая на смену «Макдоналдса» сеть также запускает рекламную кампанию с новым символом.

Название компания пока что не выбрала. Изучают восемь вариантов, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая «Тот самый» и «Свободная касса».

Ранее были названы адреса первых 15 ресторанов, которые откроются в Москве и Подмосковье 12 июня после перезапуска сети под новым брендом. 12 точек «Макдоналдса» заработают в Москве на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе. Кроме того, три новых ресторана откроются на Можайском шоссе в Одинцове, Ленинградском шоссе в Химках и Носовихинском шоссе в Реутове.