В «Макдоналдс» назвали адреса первых перезапущенных ресторанов

«Макдоналдс» назвал адреса ресторанов в Москве и Подмосковье, которые откроются 12 июня

В «Макдоналдсе» назвали адреса первых 15 ресторанов, которые откроются в Москве и Подмосковье 12 июня после перезапуска сети под новым брендом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

12 точек «Макдоналдса» заработают в Москве на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе. Кроме того, три новых ресторана откроются на Можайском шоссе в Одинцове, Ленинградском шоссе в Химках и Носовихинском шоссе в Реутове.

«Лента.ру» отметила адреса новых «Макдоналдсов», которые откроются 12 июня, на «Яндекс.Картах».

16 мая также стало известно, что компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России и продаже всех торговых точек после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец сети ресторанов в России — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.

Позже бизнесмен рассказал, что в России к перезапуску готовы 840 точек «Макдоналдса». Еще порядка 20 ресторанов могут начать вводить до конца 2022 года.