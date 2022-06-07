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В сети появилась карта с первыми перезапущенными «Макдоналдсами» в Москве

Появилась карта первых перезапущенных 15 ресторанов сети «Макдоналдс» в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве 12 июня откроются первые 15 перезапущенных ресторанов сети «Макдоналдс». Карта точек, которые откроются после перезапуска под новым брендом, доступна на сервисе «Яндекс.Карты».

Так 12 ресторанов появятся на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улицах Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова, Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе.

Еще три точки откроют в Реутове на Носовихинском шоссе, в Химках на Ленинградском шоссе и в Одинцово на Можайском шоссе.

Компания «Макдоналдс» объявила 16 мая, после 30 лет работы, о продаже всех точек и окончательном уходе из России. 19 мая стал известен новый владелец сети ресторанов, которым оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. По его словам, к перезапуску уже готовы 840 точек «Макдоналдса». Еще около 20 ресторанов введут до конца 2022 года.

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Никита Абрамов
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