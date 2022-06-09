Российский «Макдоналдс» изобразит на новом логотипе сети ресторанов картофель фри и бургер

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая должна начать работу в России вместо ушедшего «Макдоналдса», 9 июня определилась с новым логотипом. О символике рассказала пресс-служба компании.

Изображены на логотипе символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Фон для логотипа выбрали зеленый: в пресс-службе утверждают, что это должно символизировать «качество продукции и обслуживания». Теперь сеть, пришедшая на смену «Макдоналдсу», собирается использовать новый лого в рекламной кампании.

Муки выбора

С финальным вариантом компания определилась не сразу: выбирали из несколько логотипов, в которых были задействованы красный, оранжевый и зеленый цвета. О заявке на регистрацию товарных знаков в сети рассказывали 6 июня. Тогда представитель компании утверждал, что под ними будут выпускать бумажную и картонную упаковку, мерч, еду и напитки.

В конце мая предполагалось, что на вывесках разместят две латинские буквы Mс, при этом «M» может остаться фирменной, как у ушедшей американской компании. Однако затем в компании заверили, что традиционная буква «М» исчезнет, а логотип и символика будут полностью обновлены.

Окончательный вариант уже успели раскритиковать: телеведущая и журналистка Ксения Собчак сочла его чудовищным.

Новый логотип «Макдоналдса» чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок — это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого «Мака» выглядит как что-то очень унылое телеведущая Ксения Собчак

Сами сотрудники жалуются на то, что из-за смены бренда им пришлось самостоятельно модифицировать форму — отпарывать устаревшую букву «М» с рабочей одежды. При этом в некоторых случаях снять ее непросто: в отличие от кепки, на футболке буква была не пришита, а наклеена термоспособом. Заодно эмблему «Макдоналдса» пришлось снимать с рабочего инвентаря — подносов, лотков для продукции и касс.

«Свободная касса»?

Название для сети еще не придумали. В СМИ будущее имя бренда обсуждается с конца мая: в Роспатент были поданы заявки на варианты «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Обсуждались в прессе и другие варианты: так, предлагалось название «Доминис», но позже это опровергли.

Новый владелец бизнеса рассказывал РБК, что среди вариантов фигурировали также «Семейный», «Детский», «Едим дома», а в столичной администрации ему предлагали назвать сеть «Москвич».

Теперь в компании утверждают, что рассматривают восемь вариантов, среди них по-прежнему фигурируют «Тот самый» и «Свободная касса». Само юридическое лицо российского бизнеса сменило название с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО».

Что на обед?

Измениться должны и названия блюд, которые будут подавать в российской сети. По данным СМИ, из меню уберут позиции, названия которых отсылает к американской сети. Вместо «Чикен Макнаггетс» в российской версии появятся просто «Наггетсы», аналогичное решение принято для некоторых других позиций в меню, таких как бургер «Макчикен Премьер».

Переименуют и большие бургеры. Вместо бутербродов-«роялов» появятся «гранды». Например, «Двойной Роял» теперь должен превратиться в «Двойной Гранд». Дизайн упаковок серьезно не изменится: с него лишь исчезнет старый логотип.

С точки зрения самого ассортимента значительных перемен не ожидается. Большая часть сырья была российской, замену пришлось искать лишь для некоторых ингредиентов. Власти Подмосковья утверждали, что меню останется прежним на 95 процентов.

12 июня должны открыться первые рестораны сети

По данным СМИ, из него может исчезнуть популярный бургер «Биг Мак» — из-за тесной имиджевой привязки к бренду. Исключить собирались салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей», что объяснялось отсутствием договоренностей с поставщиками. Впрочем, в самой компании заявляли в конце мая, что меню на тот момент еще находилось в разработке.

Где откроются кафе?

Первые рестораны должны открыться в Москве и Подмосковье 12 июня, уже под новым брендом. 12 точек «Макдоналдса» заработают в Москве на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе.

Кроме того, три новых ресторана откроются на Можайском шоссе в Одинцове, на Ленинградском шоссе в Химках и Носовихинском шоссе в Реутове. Адреса новых заведений можно посмотреть на «Яндекс.Картах».

Новый собственник заведений предприниматель из Новокузнецка Александр Говор заявил, что по плану все точки должны снова открыться в ближайшие два месяца. В ближайшие годы бизнесмен намерен увеличить сеть до тысячи ресторанов по всей стране. Владельцем он стал после того, как американская корпорация решила окончательно уйти из России на фоне военной спецоперации на Украине.