Стало известно новое название «Макдоналдса» в России

Источник «Известий» сообщил, что новым названием «Макдоналдса» в России станет Mс

Стало известно, что для сети ресторанов «Макдоналдса» в России придумали новое название. На вывесках размесят две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом «Известиям» сообщил источник на ресторанном рынке.

По данным собеседника газеты, материнская корпорация McDonald’s принимала участие в разработке бренда. Меню в ресторанах концептуально останется прежним: названия блюд, скорее всего, будут максимально приближены к прежним. Кроме того, источник сообщил, что сделка по продаже ресторанов российскому собственнику предполагает, что спустя некоторое время американская McDonald’s сможет выкупить свои активы обратно: у компании есть соответствующий опцион.

Источник также подтвердил, что сделка по передаче ресторанов завершилась. «Около 600 ресторанов «Макдоналдс» перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в Россию», — подчеркнул он.

19 мая стало известно, что покупателем ресторанов «Макдоналдс» в России стал текущий лицензиат американской корпорации из Новокузнецка Александр Говор. По заявлению компании договор предусматривает, что в течение двух лет все текущие сотрудники компании в России сохранят работу на эквивалентных условиях. О том, что корпорация решила окончательно уйти из России, стало известно 16 мая.