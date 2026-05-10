01:42, 10 мая 2026Мир

Умерла совершившая одно из известных убийств в истории США американка

В США умерла осужденная за убийство своего экс-мужа и его жены Бетти Бродерик
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jack Yon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В США умерла Бетти Бродерик, совершившая одно из известных громких убийств в истории страны. Об этом сообщает NBC News.

Ей было 78 лет. Медики указали первоначальную причину ее смерти как естественную, однако коронер проведет дополнительную экспертизу. В 1989 году Бродерик застрелила своего бывшего мужа Дэниела и его новую супругу в их постели. Убийство послужило основой для множества фильмов и книг.

Бетти и Дэниел Бродерик поженились в 1969 году. В 1982 году в семье начался разлад, когда Дэниел нанял к себе в ассистентки 21-летнюю Линду Колкена. В 1985 году мужчина признался в тайном романе и официально подал на развод.

