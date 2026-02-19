Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 19 февраля 2026Россия

Россиянка едва не убила мужа лопатой из-за одного сообщения

В Дагестане женщина едва не убила мужа лопатой из-за одного сообщения туристке
Майя Назарова

Фото: Artemisia_Absinthium / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане женщина едва не убила мужа лопатой из-за одного сообщения, отправленного туристке. Об этом стало известно Telegram-каналу Gor Mash.

Российские супруги прожили вместе 14 лет. В последнее время жена стала замечать неладное. По ее версии, муж подолгу проводил время в телефоне. Женщина открыла гаджет возлюбленного и нашла там переписку с другой.

Когда она вызвала супруга на разговор, тот стал уходить от ответов на вопросы. Тогда женщина схватила лопату и нанесла несколько ударов по голове мужу.

Мужчина ненадолго потерял память. В полицию информацию передали врачи. В отношении женщины хотели возбудить уголовное дело, но ее супруг отказался от всяких претензий.

До этого сообщалось, что в Мурманской области пройдет суд над женщиной за слив интимных видео мужа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Экс-возлюбленная Березовского расстегнула в ресторане надетое на голое тело платье

    В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

    Россия нарастила закупки грузинского вина

    Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

    Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok