Россиянка едва не убила мужа лопатой из-за одного сообщения

В Дагестане женщина едва не убила мужа лопатой из-за одного сообщения туристке

В Дагестане женщина едва не убила мужа лопатой из-за одного сообщения, отправленного туристке. Об этом стало известно Telegram-каналу Gor Mash.

Российские супруги прожили вместе 14 лет. В последнее время жена стала замечать неладное. По ее версии, муж подолгу проводил время в телефоне. Женщина открыла гаджет возлюбленного и нашла там переписку с другой.

Когда она вызвала супруга на разговор, тот стал уходить от ответов на вопросы. Тогда женщина схватила лопату и нанесла несколько ударов по голове мужу.

Мужчина ненадолго потерял память. В полицию информацию передали врачи. В отношении женщины хотели возбудить уголовное дело, но ее супруг отказался от всяких претензий.

