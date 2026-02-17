Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 17 февраля 2026Силовые структуры

Слив интимных видео мужа обернулся для россиянки уголовным преследованием

В Мурманской области пройдет суд над женщиной за слив интимных видео мужа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Североморска, которая слила интимные видео мужа в интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 242 («Незаконное распространение порнографических материалов») УК РФ. Дело против нее с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемая после ссоры с супругом втайне от него и без его согласия разместила в одной из социальных сетей видеозапись интимного содержания с участием потерпевшего. Таким образом она нарушила конституционные права потерпевшего на неприкосновенность частной жизни и нравственные устои общества, а также причинила моральный вред.

Ранее сообщалось, что в Уфе осудят молодого человека, отправившего чужие интимные фотографии знакомой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

    В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

    В России жестко отреагировали на заявление Зеленского перед переговорами в Женеве

    Анна Asti назвала причину отъезда из России

    Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok