Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 7 октября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за отправленные подруге фотографии бывшей девушки

В Уфе осудят молодого человека, отправившего интимные фотографии знакомой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: rawpixel.com / Freepik

В Уфе осудят молодого человека, отправившего чужие интимные фотографии знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По данным следствия, 30 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, расстроенный разрывом отношений с девушкой, из чувства ревности и без ее согласия отправил подруге видеоизображения интимного характера с ее участием. Таким образом он нарушил право на неприкосновенность частной жизни.

Обвиняемый полностью признал вину в преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп стоит перед сложным выбором». Зачем США хотят передать Украине высокоточные ракеты Tomahawk и чем на это ответит Россия?

    Водителей предупредили о риске сесть в тюрьму за пренебрежение одним действием

    Канцлер Германии выступил с заявлением после известия о нападении на мэра города Хердекке

    Тарасова оценила прощание Валиевой с Тутберидзе

    Россиянин попал под следствие за отправленные подруге фотографии бывшей девушки

    Россиянка разозлилась на плачущую дочь и жестоко расправилась с ней

    В Госдуме не оценили идею давать ипотеку под обещание родить ребенка

    Российский рэпер ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната

    «Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости