Россиянин попал под следствие за отправленные подруге фотографии бывшей девушки

В Уфе осудят молодого человека, отправившего интимные фотографии знакомой

В Уфе осудят молодого человека, отправившего чужие интимные фотографии знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По данным следствия, 30 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, расстроенный разрывом отношений с девушкой, из чувства ревности и без ее согласия отправил подруге видеоизображения интимного характера с ее участием. Таким образом он нарушил право на неприкосновенность частной жизни.

Обвиняемый полностью признал вину в преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

