Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

СК возбудил дело против ростовчанки за рассылку интимных фото знакомой ее родне

Следователи возбудили уголовное дело против 54-летней жительницы Ростова Великого за рассылку интимных фотографий знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ярославской области.

Женщине вменили статью 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

По версии следствия, в июне она без согласия знакомой со своего мобильного телефона через мессенджеры разослала ее родственникам откровенные снимки.

