16:46, 12 августа 2025

Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи возбудили уголовное дело против 54-летней жительницы Ростова Великого за рассылку интимных фотографий знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ярославской области.

Женщине вменили статью 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

По версии следствия, в июне она без согласия знакомой со своего мобильного телефона через мессенджеры разослала ее родственникам откровенные снимки.

Ранее сообщалось, что Краснодарский краевой суд признал законным приговор 32-летнему жителю Тихорецка, пытавшемуся познакомиться с девушками с помощью нюдсов (интимных фотографий). Он получил три года условно.

