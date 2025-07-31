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12:19, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за нюдсы

Кубанец получил 3 года условно за рассылку нюдсов девушкам, чтобы познакомиться
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд признал законным приговор 32-летнему жителю Тихорецка, пытавшемуся познакомиться с девушками с помощью нюдсов (интимных фотографий). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина сфотографировал среднюю часть своего обнаженного тела и разослал снимки пользовательницам соцсети, чтобы познакомиться. Пять девушек, получивших неожиданное послание, не оценили его поступок и заявили в полицию.

В суде мужчина свою вину не признал, заявив, что лишь хотел с помощью нюдсов привлечь внимание к себе, а девушкам предоставлялась возможность понять, стоит ли им начинать с ним романтические отношения.

Эксперты установили, что фотографии подсудимого не являются произведением искусства, не представляют эстетической или художественной ценности, а являются порнографией. На этом основании Тихорецкий городской суд признал мужчину виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов и приговорил к трем годам условно.

Приговор вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Приморский суд Петербурга арестовал на 15 суток вторую за сутки пару, занявшуюся сексом на улице.

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