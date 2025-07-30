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16:16, 30 июля 2025Силовые структуры

В жарком Петербурге вторая занимающаяся на улице сексом пара попала на видео

Суд Петербурга арестовал вторую за сутки занявшуюся интимом на улице пару
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Приморский суд Петербурга арестовал на 15 суток вторую за сутки пару, занявшуюся сексом на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города и предоставили пикантное видео с нарушающими общественный порядок людьми.

На кадрах видны мужчина на женщине, лежащей на скамейке.

Из материалов дела следует, что вечером 27 июля Антон Копийчук подсел к незнакомке на скамейке у дома на проспекте Королева. Он налил ей коньяка, а через 25 минут знакомство перешло в максимально близкую форму. Секс прервала прогулявшаяся рядом женщина с собакой.

На суде партнерша Антона Копийчука Эльмира Танкачева заявила, что ей стыдно, но она ничего не помнит. Сам он просил суд «понять и простить».

Любвеобильную пару признали виновными в мелком хулиганстве и назначили наказание по 15 суток административного ареста каждому, которые они проведут отдельно друг от друга.

Это уже второй случай за сутки в городе, где установилась 35-градусная жара. В этом же Приморском районе Петербурга накануне парочка стремительно сблизилась прямо на ступеньках алкомагазина.

Синоптики прогнозируют, что высокая температура продержится вплоть до выходных.

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