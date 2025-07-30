В жарком Петербурге вторая занимающаяся на улице сексом пара попала на видео

Приморский суд Петербурга арестовал на 15 суток вторую за сутки пару, занявшуюся сексом на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города и предоставили пикантное видео с нарушающими общественный порядок людьми.
На кадрах видны мужчина на женщине, лежащей на скамейке.
Из материалов дела следует, что вечером 27 июля Антон Копийчук подсел к незнакомке на скамейке у дома на проспекте Королева. Он налил ей коньяка, а через 25 минут знакомство перешло в максимально близкую форму. Секс прервала прогулявшаяся рядом женщина с собакой.
На суде партнерша Антона Копийчука Эльмира Танкачева заявила, что ей стыдно, но она ничего не помнит. Сам он просил суд «понять и простить».
Любвеобильную пару признали виновными в мелком хулиганстве и назначили наказание по 15 суток административного ареста каждому, которые они проведут отдельно друг от друга.
Это уже второй случай за сутки в городе, где установилась 35-градусная жара. В этом же Приморском районе Петербурга накануне парочка стремительно сблизилась прямо на ступеньках алкомагазина.
Синоптики прогнозируют, что высокая температура продержится вплоть до выходных.