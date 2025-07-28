Петербуржцам назвали срок окончания 35-градусной жары

Синоптик Ильин: Аномальная жара в Петербурге закончится на выходных

35-градусная жара в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продлится вплоть до выходных. Срок окончания аномальных температур назвал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в разговоре с Ura.ru.

По словам специалиста, столбики термометров в городе будут показывать плюс 30-35 градусов всю рабочую неделю, с 28 июля по 1 августа. В ночные часы температура составит до плюс 20 градусов. Ильин уточнил, что осадков в этот период практически не будет — лишь в пятницу в Ленобласти могут пролиться кратковременные дожди. Между тем, предупредил синоптик, уже в выходные, 2 и 3 августа, прогнозируется снижение температуры. Так, она опустится до плюс 22 градусов днем.

Ильин также сообщил, что предстоящий август в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ожидается теплым, но не аномально жарким.