Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

Синоптик Ильин: Август в Москве и Петербурге будет теплым, но не жарким

Август в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге будет теплым, но не жарким. Такую погоду жителям этих регионов пообещал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в разговоре с Ura.ru.

По словам специалиста, об окончательном прогнозе говорить пока рано. Однако он выразил уверенность, что в августе будут теплые дни.

«Большая часть декады августа ожидается теплой, если удержится теплый ветер. В московский регион и Ленинградскую область в последнее время приходят хорошо прогретые воздушные массы, поэтому температура воздуха хорошо прогревается. Пока погода в августе ожидается теплая, но аномальной жары не предвидится», — поделился информацией эксперт.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что август в столичном регионе будет, наоборот, аномально холодным. По его прогнозам, дневная температура в предстоящем месяце составит около 15-22 градусов, что на 3-5 градусов ниже нормы.