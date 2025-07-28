Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 28 июля 2025Экономика

Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

Синоптик Ильин: Август в Москве и Петербурге будет теплым, но не жарким
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Август в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге будет теплым, но не жарким. Такую погоду жителям этих регионов пообещал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в разговоре с Ura.ru.

По словам специалиста, об окончательном прогнозе говорить пока рано. Однако он выразил уверенность, что в августе будут теплые дни.

«Большая часть декады августа ожидается теплой, если удержится теплый ветер. В московский регион и Ленинградскую область в последнее время приходят хорошо прогретые воздушные массы, поэтому температура воздуха хорошо прогревается. Пока погода в августе ожидается теплая, но аномальной жары не предвидится», — поделился информацией эксперт.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что август в столичном регионе будет, наоборот, аномально холодным. По его прогнозам, дневная температура в предстоящем месяце составит около 15-22 градусов, что на 3-5 градусов ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    В РПЦ назвали 1654 год началом первой СВО

    Россиянин открыл стрельбу в кафе из-за ссоры иностранцев

    Мужчина начал «лечить» кукол Лабубу и разбогател

    Петербуржцам назвали срок окончания 35-градусной жары

    Французский новичок «Краснодара» высказался о критике за переход

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Российские войска продолжили активно наступать в Харьковской области

    Перечислены скрыто протекающие виды рака

    Трамп высказался о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости