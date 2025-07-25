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16:11, 25 июля 2025Экономика

Жителям столичного региона пообещали аномальный август

Август в Москве и Подмосковье будет холодным из-за смещения климатических поясов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Предстоящий август в Москве и Подмосковье будет аномально холодным. Такую погоду жителям столичного региона пообещали синоптики, опрошенные изданием Regions.ru.

Согласно прогнозам специалистов, дневная температура в следующем месяце составит около 15-22 градусов, что на 3-5 градусов ниже нормы. В ночные часы вероятны похолодания до плюс 10 градусов, особенно во второй половине августа. В первую декаду месяца столбики термометров будут показывать до плюс 25 градусов, при этом на регион будут обрушиваться кратковременные ливни. В середине августа, предполагают синоптики, похолодает до плюс 17-20 градусов, а ветер усилится. В конце месяца ожидается снижение температуры до плюс 15 градусов и затяжные дожди. Осадков в августе при этом будет на 20-30 процентов больше обычного, что в сочетании с недостатком тепла может привести к раннему листопаду в середине месяца. «Такой температурный режим связан с активной циклонической деятельность. Воздушные массы с севера и северо-запада принесут не только прохладу, но и частые дожди, которые будут чередоваться с короткими солнечными периодами», — объяснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Основной причиной столь прохладной погоды эксперты назвали смещение климатических поясов. Так, в этом году над европейской частью РФ долгое время держится обширный циклон, блокирующий приход тропического тепла. Помимо этого, активность Гольфстрима упала, что повлияло на распределение воздушных масс. Климатолог Ольга Золина рассказала, что такие аномалии становятся более распространенными по причине изменения климата, которое наблюдается на планете.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что похолодание вернется в столицу 1 августа.

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