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15:18, 23 июля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в начале августа

Синоптик Ильин: В начале августа в Москву вернутся сильные дожди
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В начале августа в Москву вернутся сильные дожди. О погоде в начале последнего месяца лета рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Москва 24».

По словам специалиста, в первой половине августа может выпадать по 12-20 миллиметров осадков в сутки. «Это вполне себе сильные дожди, хоть и характерные для августа», — отметил Ильин.

Такая погода начнется с 4-5 августа, спрогнозировал метеоролог. При этом сильно в столице и области не похолодает — столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 28 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 25 июля в Москву придет потепление. Днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов, а ночью не похолодает сильнее чем до плюс 16-18 градусов. При этом в течение недели возможны кратковременные дожди — они не будут аномальными, уточнил синоптик.

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