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08:14, 23 июля 2025Экономика

Назван срок потепления в Москве и области

Синоптик Вильфанд: В Москве и области начнется потепление с 25 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Температура воздуха в Москве и области начнет расти с пятницы, 25 июля. Такой срок потепления в столичном регионе назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В пятницу и выходные дни днем температура в Москве преимущественно будет плюс 25-28 градусов, в пятницу — даже до плюс 30 градусов. Прогнозируется переменная облачность и много солнца, так как давление будет около нормы», — рассказал синоптик.

В среду и четверг, 23 и 24 июля, температура будет на уровне нормы — плюс 23-25 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов, добавил метеоролог. При этом в течение недели возможны кратковременные дожди — они не будут аномальными, уточнил Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что новой волны аномальной жары в Москве и области не ожидается. Как пояснил специалист, столичный регион сейчас находится в теплой части циклона, и даже после того, как он пройдет, серьезного похолодания не произойдет. Однако температура в Москве и области снизится.

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