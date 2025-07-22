Вероятность новой волны аномальной жары в Москве оценили

Помимо тропических ливней, июль запомнился москвичам аномальной жарой. Ожидается ли новая волна зноя, изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Как пояснил специалист, столичный регион сейчас находится в теплой части циклона, и даже после того, как он пройдет, серьезного похолодания не произойдет. Однако температура в Москве и области снизится.
В течение рабочей недели столбики термометров поднимутся до плюс 23-25 градусов в Москве и плюс 21-26 градусов по области. К выходным, 26-27 июля, воздух может прогреться до 30 градусов, но не более.
Аномальной жары под плюс 36 градусов в ближайшей перспективе не прогнозируется, заверил Ильин. «До конца июля не предвидится, а дальше надо будет смотреть», — заявил он. Более того, в субботу ночью возможно похолодание до плюс 11-16 градусов. Однако вскоре ночная температура снова вернется к отметке плюс 15-20 градусов.
Пик ливней, настигших Москву в июле, миновал, уверен ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В дальнейшем дожди будут гораздо слабее, однако полностью не исчезнут. До конца недели они примут кратковременный характер.