Москвичам рассказали о пике ливней

Синоптик Тишковец: Пик ливней в Москве миновал

Ливневая погода в Москве достигла своего апогея. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пик ливней, по словам синоптика, уже миновал. В дальнейшем дожди обещают быть не такими обильными, однако погода останется ненастной, предупреждает Тишковец. Пока в столице действует высотный циклон, небо будет облачным, а кратковременные дожди не утихнут.

Как добавил специалист, в Москве в ближайшее время вероятны грозы. Температура воздуха будет держаться около 22-25 градусов тепла.

Череда дождей затянулась в Москве с 12 июля. Ливень, обрушившийся на столицу 21-го числа, оказался одним из самых сильных в мире. За сутки в центре Москвы выпало 82 миллиметра осадков — это один из самых высоких показателей на планете.