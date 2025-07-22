Прошедший в Москве ливень назвали крупнейшим в мире

Гидрометцентр: Ливень в Московском регионе стал вторым в мире по обилию осадков

Обрушившийся в понедельник, 21 июля, на Московский регион ливень стал одним из самых сильных в мире за минувшие сутки по количеству выпавших осадков. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

За сутки на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы выпало 82 миллиметра осадков, что стало одним из самых высоких показателей на планете. Специалисты также напомнили, что в подмосковной Коломне за сутки выпало 76 миллиметров осадков, а метеостанция «Тушино» зафиксировала 75 миллиметров осадков.

По количеству осадков московский ливень превзошли только дожди в Юго-Восточной Азии с результатом от 86 до 200 миллиметров осадков.

Ранее стало известно, что дождь, обрушившийся на столицу 21 июля, побил рекорд 1879 года. В сети опубликовали спутниковые снимки непогоды над городом. Кадры сняли аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».