Опубликованы спутниковые снимки рекордной за 146 лет непогоды над Москвой

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок непогоды над Москвой

Дождь, обрушившийся на Москву, побил рекорд 1879 года. Об этом в Telegram-канале рассказал «Роскосмос», опубликовав спутниковые снимки.

«146 лет 21 июля не бывал таким дождливым, как сегодня. Как выглядела из космоса непогода над столицей, зафиксировали наши спутники», — отметили в госкорпорации. Уточняется, что кадры сняли аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

На Москву 21 июля обрушилась непогода. Уровень воды в реке Яузе после сильных ливней, прошедших за последние сутки, повысился на 2,5 метра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сухая и солнечная погода вернутся в столицу лишь в пятницу, 25 июля.

