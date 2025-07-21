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22:19, 21 июля 2025Экономика

Уровень воды в Яузе после сильных ливней поднялся на 2,5 метра

Shot: Уровень воды в Яузе после сильных ливней поднялся на 2,5 метра
Полина Кислицына (Редактор)

Уровень воды в реке Яузе в Москве после сильных ливней, прошедших за последние сутки, повысился на 2,5 метра. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Из-за подъема воды и большого количества осадков затопило дорогу под Ростокинским мостом. На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть ограждения у дороги и опоры моста, которые частично погрузились под воду.

По информации источника, в данный момент на месте ЧП работают сотрудники городских служб, которые занимаются откачкой воды.

Ранее стало известно, что в подмосковном Сысоево несколько десятков домов оказались отрезаны от большой земли, поскольку соединявший их мост обрушился из-за сильных ливней.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сухая и солнечная погода вернутся в столицу лишь в пятницу, 25 июля.

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