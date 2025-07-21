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19:37, 21 июля 2025Экономика

Ливни отрезали десятки домов в Подмосковье от цивилизации

В подмосковной деревне Сысоево из-за ливней обрушился единственный мост
Полина Кислицына (Редактор)

В подмосковной деревне Сысоево из-за ливней рухнул единственный мост, отрезав тем самым населенный пункт от цивилизации. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Истринском районе. На записи, сделанной местным жителем, видно, как части единственного в деревне автомобильного моста сносит мощным потоком реки Песочной. В результате жильцы более 30 домов, расположенных в Сысоево, утратили возможность заехать на дачу или покинуть ее. По их словам, восстановить мост пообещали в течение ближайших двух-трех дней, однако жители сомневаются, что это произойдет так быстро.

Ранее стало известно, что в подмосковном Алексино оборудовали временную переправу взамен моста, который рухнул по причине сильных ливней.

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