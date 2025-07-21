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16:56, 21 июля 2025Экономика

Рухнувшему под Москвой мосту сделали временную замену

В подмосковном Алексино сделали временную переправу взамен рухнувшего моста
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковной деревне Алексино сделали временную переправу для жителей взамен бетонного моста, который рухнул из-за сильных дождей. Об этом сообщает 360.ru.

К месту, где ведутся ремонтные работы, уже прибыла спецтехника. Для жителей населенного пункта, который оказался оторван от дорожного сообщения, возвели временную переправу через реку из бетонных плит и деревянных поддонов.

Специалисты уточнили, что обрушившийся мост был небольшим и без несущих опор — его восстановление не займет много времени.

Переправа не выдержала напора стихии в Наро-Фоминском районе, обрушение произошло 21 июля в пять часов утра. Ливневыми водами размыло пятиметровый бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом «Верейское». Конструкция стояла на газобетонных сваях. В результате разрушения от сообщения оказались отрезаны СНТ «Исьма» и «Верейское», а также часть деревни Алексино.

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