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16:47, 21 июля 2025Экономика

Москвичам назвали срок прекращения дождей

Синоптик Шувалов: Дожди в Москве будут идти практически до конца недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Дожди в Москве будут идти практически до конца недели — есть вероятность, что солнечная и сухая погода вернется в столицу в пятницу, 25 июля. Такой срок прекращения осадков назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам синоптика, к утру понедельника, 21 июля, в Москве выпало 10-20 миллиметров осадков — в результате некоторые улицы города оказались подтоплены. «Где подтопило — это низина, где канализация не справляется, или есть строительные ошибки», — пояснил Шувалов.

Специалист спрогнозировал, что во второй половине дня осадки прекратятся. Однако во вторник, 22 июля, снова придут дожди — они начнутся после обеда. До четверга включительно осадки в столице будут продолжаться с небольшими перерывами. Солнечная погода, как предсказал Шувалов, вернется в Москву в пятницу вместе с повышением атмосферного давления.

Ранее в Москве из-за ливней перекрыли движение по нескольким участкам автодорог. Так, из-за погодных условий машины временно не могут проехать по Волоколамскому шоссе в районе дома 142, по проспекту Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), а также по улице Тихой.

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