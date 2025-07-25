Москвичам назвали время прихода похолодания

Синоптик Ильин: Начало августа в Москве окажется холодным

Похолодание вернется в Москву в начале августа. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В ночь на пятницу, 1 августа, пройдет холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. В результате 1 августа днем похолодает примерно до плюс 20 градусов, предупредил синоптик. Ночью ожидается плюс 13-15 градусов. Также в столичный регион придут дожди.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что грозы в Москве продолжатся до конца текущей недели. Однако они не будут интенсивными — небольшой дождь ожидается в воскресенье, 27 июля. Вскоре осадки сменятся другой крайностью — в столице в конце июля установится жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов Цельсия. При этом синоптик Татьяна Позднякова заверила москвичей, что до конца июля они с осадками больше не столкнутся.