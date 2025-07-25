Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 25 июля 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода похолодания

Синоптик Ильин: Начало августа в Москве окажется холодным
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Похолодание вернется в Москву в начале августа. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В ночь на пятницу, 1 августа, пройдет холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. В результате 1 августа днем похолодает примерно до плюс 20 градусов, предупредил синоптик. Ночью ожидается плюс 13-15 градусов. Также в столичный регион придут дожди.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что грозы в Москве продолжатся до конца текущей недели. Однако они не будут интенсивными — небольшой дождь ожидается в воскресенье, 27 июля. Вскоре осадки сменятся другой крайностью — в столице в конце июля установится жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов Цельсия. При этом синоптик Татьяна Позднякова заверила москвичей, что до конца июля они с осадками больше не столкнутся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Единственный в России авианосец хотят пустить на металлолом. Какие задачи выполнял «Адмирал Кузнецов» и почему он стал не нужен?

    В Минздраве Турции ответили на сообщения об инциденте с Кадыровым

    Сердце отдыхавшего в Таиланде туриста остановилось во время разговора по телефону

    В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Бывший российский прокурор поплатился за многомиллионную взятку

    Из отеля украли более 10 павлинов на тысячи долларов

    Москву накроют «дьявольские» облака

    Назван неожиданный фактор риска развития деменции

    Россияне обвинили мужчину в домогательствах к детям и привязали его к столбу

    Трампу предложили стратегию решения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости