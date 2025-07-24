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19:35, 24 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали улучшение погоды

Синоптик Позднякова: Дождей в Москве не ожидается до 29 июля
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Осадков москвичи в ближайшие дни не увидят. Надолго ли дожди утихнут в столице, изданию RT рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, погода в Москве пошла на улучшение — в ближайшие несколько дней она будет формироваться под действием повышенного атмосферного давления. Осадки в мегаполисе прекратятся с пятницы, 25 июля. Если в Московском регионе установится переменная облачность, то дождей не предвидится до вторника, 29-го числа, обещает Позднякова.

В ночь на субботу температура в Москве составит порядка 15-17 градусов тепла. Днем ожидается до плюс 25-27 градусов. Аналогичные показатели будут и в воскресенье. С наступлением новой недели температура в городе повысится на один градус. Вероятно, под конец месяца, 29-30 июля, воздух прогреется до 30 градусов. «Так что погода оправдает свои климатические особенности, потому что последняя пятидневка июля по климату самая тёплая в году», — отметила метеоролог.

Сильные дожди в Москве продолжатся и в августе. Предположительно, они возобновятся с 4-5-го числа. В первой половине августа может выпадать по 12-20 миллиметров осадков в сутки.

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