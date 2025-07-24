Москвичей предупредили о новых грозах

Синоптик Ильин: 26-27 июля в Москве ожидаются грозы

Грозы в Москве продолжатся до конца недели. Своим прогнозом с порталом URA.RU поделился ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям метеоролога, грядущие выходные в столичном регионе хоть и в будут в целом сухими, но обещают осадки. Суббота, 26 июля, в Москве пройдет без дождей. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 26-28 градусов. Ночью прогнозируется плюс 16-18. В субботу в Подмосковье ожидается дождь с грозой, правда, они будут кратковременными и локальными. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов, ночью температура составит около 11-16 градусов тепла.

Ночью в воскресенье, 27-го числа, будет сухо, но днем пройдет небольшой дождь. Днем в Москве ожидается плюс 26-28 градусов, ночью — 17-19 градусов. По области также пройдут короткие дожди и грозы. Дневная температура в Подмосковье будет держаться на отметке в 28 градусов.

Однако с понедельника осадки прекратятся, заверяет Ильин. С 29 июля в Москве установится стабильно теплая и сухая погода, а температура достигнет 30 градусов жары.

Иной прогноз дает специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее данным, с дождями москвичи попрощаются уже в пятницу, 25 июля. Если в столице установится переменная облачность, осадков горожане не увидят до вторника, 29-го числа.