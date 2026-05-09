Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:46, 9 мая 2026Россия

Путин высказался о встрече с Зеленским. Где и при каких условиях может пройти саммит?

Путин заявил, что встреча с Зеленским может пройти в Москве или в третьей стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он высказался во время общения с журналистами.

«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — отметил Путин.

Кроме того, он считает, что встреча может состояться и в третьей стране, но только для подписания окончательных договоренностей на длительный срок. В данном случае это можно сделать «где угодно», пояснил президент.

Также он раскрыл, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности ко встрече. Путин подчеркнул, что российская сторона слышит об этой не в первый раз, и отметил, что встреча с Зеленским «должна стать окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами».

Материалы по теме:
«Болезненную реальность надо признать» Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
«Болезненную реальность надо признать»Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
4 мая 2026
«Здесь понимают, что такое 9 Мая» Как отмечают День Победы в мире и почему память о Второй мировой вызывает ожесточенные споры?
«Здесь понимают, что такое 9 Мая»Как отмечают День Победы в мире и почему память о Второй мировой вызывает ожесточенные споры?
9 мая 2026

Позднее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал позитивным сигналом заявление президента России о готовности встретиться с Зеленским в третьей стране. Он обратил внимание, что прежде российские власти предлагали организовать встречу двух лидеров в Москве, но теперь допускают возможность ее проведения на территории другого государства.

Путин заявил о причинах конфликта на Украине и сроках его завершения

По мнению Путина, дело в украинском конфликте идет к завершению. Он указал, что США не заинтересованы в противостоянии Москвы и Киева, а с Россией «руками украинцев» воюют «глобалистские элиты» Запада.

При этом, отметил глава Кремля, страны Запада решением поддержать Украину попали в колею, из которой не могут выбраться. По его словам, западные страны ожидали поражения РФ в украинском конфликте с крушением государственности «в течение нескольких месяцев». Более того, по словам Путина, руководство Финляндии и вовсе решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать». Он добавил, что из культурных соображений воздержится от определенных жестов в ответ на попытки Хельсинки вести себя подобным образом.

Отметив, что считает конфликт «делом Москвы и Киева», российский лидер выразил благодарность Соединенным Штатам за посреднические усилия в урегулировании конфликта. Он назвал оправданным предложение президента США Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая, уточнив, что что Москва сразу согласилась с предложением Вашингтона о продлении перемирия. «Это предложение, продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», — объяснил Путин.

Материалы по теме:
«Дан приказ ликвидировать гражданских» Что рассказывают жители освобожденных городов Донбасса о преступлениях украинского режима?
«Дан приказ ликвидировать гражданских»Что рассказывают жители освобожденных городов Донбасса о преступлениях украинского режима?
6 марта 2026
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
«Нужен мир, не перемирие»Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
15 апреля 2026

Путин рассказал о реакции России на угрозы Зеленского

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин сообщил, что Россия не оставила без внимания угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая. «Москва не ограничивалась заявлением Минобороны в ответ на провокационные заявления Киева, была нота и со стороны МИД», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что он обсуждал возможные последствия атаки Украины на парад Победы с США, Китаем, Индией и другими странами.

Также он объяснил, что на параде Победы в Москве не было военной техники по нескольким причинам. По его словам, смотр проходил в сокращенной программе по соображениям безопасности, однако, помимо этого, была задача сосредоточить внимание на специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о встрече с Зеленским. Где и при каких условиях может пройти саммит?

    В Киеве произошла стрельба

    Путин двумя словами описал бывшего премьера Британии Джонсона

    Стали известны детали отказа чешского каноиста от церемонии награждения из-за россиянина

    Захарова ответила на угрозу Мерца в адрес Фицо из-за его визита в Москву

    Стало известно о «сгорании» мировых запасов нефти рекордными темпами

    Путин рассказал о «достойных словах» Трампа о Дне Победы

    Путин оценил роль Трампа в урегулировании на Украине

    На Украине отреагировали на заявление Путина о встрече с Зеленским

    На Украине пришли к ужасающему решению на фоне проблем ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok