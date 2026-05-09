Путин: Запад попал в колею, из которой не может выбраться

Страны Запада решением поддержать Украину попали в колею, из которой не могут выбраться. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, западные страны ожидали поражения РФ в украинском конфликте с крушением государственности «в течение нескольких месяцев».

«Ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут», — сказал он.

Ранее Путин назвал предпочтительного переговорщика между Россией и Европой. «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — сказал глава государства.