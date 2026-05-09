На Украине отреагировали на заявление Путина о встрече с Зеленским

Гончаренко назвал позитивным сигналом заявление Путина о встрече с Зеленским

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал позитивным сигналом заявление президента России Владимира Путина о готовности встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в третьей стране.

Он отметил, что прежде российские власти предлагали организовать встречу двух лидеров в Москве, но теперь допускают возможность ее проведения на территории другой страны. Депутат также обратил внимание на слова Путина о том, что дело идет к завершению украинского конфликта.

«Звучит как позитивные сигналы, но посмотрим», — написал он.

Ранее Путин согласился на встречу с Зеленским в третьей стране, но только для окончательного подписания мирных договоренностей.