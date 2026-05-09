Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:05, 9 мая 2026Бывший СССР

На Украине отреагировали на заявление Путина о встрече с Зеленским

Гончаренко назвал позитивным сигналом заявление Путина о встрече с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал позитивным сигналом заявление президента России Владимира Путина о готовности встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в третьей стране.

Он отметил, что прежде российские власти предлагали организовать встречу двух лидеров в Москве, но теперь допускают возможность ее проведения на территории другой страны. Депутат также обратил внимание на слова Путина о том, что дело идет к завершению украинского конфликта.

«Звучит как позитивные сигналы, но посмотрим», — написал он.

Ранее Путин согласился на встречу с Зеленским в третьей стране, но только для окончательного подписания мирных договоренностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин согласился встретиться с Зеленским

    Путин рассказал о «достойных словах» Трампа о Дне Победы

    Путин оценил роль Трампа в урегулировании на Украине

    На Украине отреагировали на заявление Путина о встрече с Зеленским

    На Украине пришли к ужасающему решению на фоне проблем ВСУ

    Иран выдвинул десять условий участия сборной в чемпионате мира

    В Финляндии оценили слова Путина о встрече с Зеленским

    Путин высказался о попытках Европы принизить вклад СССР

    Путин заявил о попавшем в колею Западе

    В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о параде Победы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok